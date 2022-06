Ascolti tv 7 giugno 2022: gli Azzurri accendono Rai1, che fa il triplo di Canale5 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ascolti tv: la partita su Rai1 domina la serata, terza Rai2 La Nations League riesce ad appassionare gli italiani e così ieri sera la partita Italia-Ungheria su Rai1, vinta dagli Azzurri per 2 a 1, ha fatto il 32,77% e 6,406 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 9,9% e 1,6 milioni con al miniserie La fortuna. Medaglia d’argento per il film Eternal Love su Canale5 che ha fatto il 12,16% e 2, 040 milioni di contatti. Martedì scorso la fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova aveva fatto il 16,1% e 2,7 milioni. Chiude il podio Boss in incognito su Rai2 che ha registrato il 7,98% di share media con 1,443 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma con Max Giusti aveva raccolto il 10,91% e 1,8 milioni. Ascolti tv altre reti La ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 giugno 2022)tv: la partita sudomina la serata, terza Rai2 La Nations League riesce ad appassionare gli italiani e così ieri sera la partita Italia-Ungheria su, vinta dagliper 2 a 1, ha fatto il 32,77% e 6,406 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 9,9% e 1,6 milioni con al miniserie La fortuna. Medaglia d’argento per il film Eternal Love suche ha fatto il 12,16% e 2, 040 milioni di contatti. Martedì scorso la fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova aveva fatto il 16,1% e 2,7 milioni. Chiude il podio Boss in incognito su Rai2 che ha registrato il 7,98% di share media con 1,443 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma con Max Giusti aveva raccolto il 10,91% e 1,8 milioni.tv altre reti La ...

