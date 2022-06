Salario minimo, raggiunto accordo su direttiva Ue (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il Salario minimo. Ad annunciarlo su Twitter la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl). Sulla direttiva Ue sul Salario minimo è stato raggiunto in trilogo nella notte a Strasburgo "un accordo storico. Per la prima volta l'Unione Europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale", annuncia l'eurodeputata del M5S Daniela Rondinelli. "Questa direttiva - sostiene - rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro italiano macchiato da oltre 300 contratti pirata che hanno alimentato il vergognoso fenomeno dei ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) -l'sullaUe per il. Ad annunciarlo su Twitter la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl). SullaUe sulè statoin trilogo nella notte a Strasburgo "unstorico. Per la prima volta l'Unione Europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale", annuncia l'eurodeputata del M5S Daniela Rondinelli. "Questa- sostiene - rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro italiano macchiato da oltre 300 contratti pirata che hanno alimentato il vergognoso fenomeno dei ...

