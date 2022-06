Ryanair, proclamato lo sciopero per l'8 giugno: si fermeranno piloti e assistenti di volo (Di martedì 7 giugno 2022) Lo sciopero nazionale di piloti ed assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair", previsto per il prossimo mercoledì 8 giugno, è stato confermato dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. La protesta durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, e coinvolgerà anche Malta Air la società CrewLink. La serrata è stata proclamata, specificano le sigle sindacali, "vista l'impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 giugno 2022) Lonazionale dieddidella compagnia aerea", previsto per il prossimo mercoledì 8, è stato confermato dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. La protesta durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, e coinvolgerà anche Malta Air la società CrewLink. La serrata è stata proclamata, specificano le sigle sindacali, "vista l'impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante".

Advertising

infoiteconomia : Ryanair, proclamato lo sciopero per l'8 giugno: si fermeranno piloti e assistenti di volo - andreastoolbox : #Ryanair, proclamato lo sciopero per l'8 giugno: si fermeranno piloti e assistenti di volo - CiaoCosimo : RT @SkyTG24: Ryanair, proclamato lo #sciopero per l'8 giugno: si fermeranno piloti e assistenti di volo - SkyTG24 : Ryanair, proclamato lo #sciopero per l'8 giugno: si fermeranno piloti e assistenti di volo -