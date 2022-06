Rinnovo Modric, a giorni potrebbe arrivare la firma con il Real Madrid (Di martedì 7 giugno 2022) Luka Modric resterà al Real Madrid per l’undicesima stagione consecutiva, a giorni potrebbe firmare il Rinnovo con i Blancos Modric resterà al Real Madrid per l’undicesima stagione consecutiva. Manca ancora l’ufficialità, ma per As è tutto fatto. Nei prossimi giorni, molto probabile giovedì, potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale da parte della società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Lukaresterà alper l’undicesima stagione consecutiva, are ilcon i Blancosresterà alper l’undicesima stagione consecutiva. Manca ancora l’ufficialità, ma per As è tutto fatto. Nei prossimi, molto probabile giovedì,anche l’annuncio ufficiale da parte della società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

