Milan Skriniar si fa male con la Slovacchia ed esce dal campo in lacrime: le sue condizioni (Di martedì 7 giugno 2022) Vedendo quel movimento innaturale della gamba e poi Milan Skriniar accasciato a terra e qualche minuto dopo in lacrime, il popolo interista avrà sentito la classica sensazione di gelo sullo stomaco, nonostante la calura estiva. Già, perché il centrale, tra i migliori acquisti nerazzurri e ormai pilastro della retroguardia interista, ha dovuto abbandonare dopo mezz’ora la partita valida per la Nations League che stava giocando con la sua nazionale, la Slovacchia, contro il Kazakistan…peraltro da capitano. La dinamica dell’infortunio ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni: con la consueta caparbietà Skriniar è intervenuto per provare a strappare il pallone a un avversario in scivolata, ma il ginocchio gli è rimasto sotto portando a una torsione innaturale della gamba. Dopo essere rimasto a terra e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Vedendo quel movimento innaturale della gamba e poiaccasciato a terra e qualche minuto dopo in, il popolo interista avrà sentito la classica sensazione di gelo sullo stomaco, nonostante la calura estiva. Già, perché il centrale, tra i migliori acquisti nerazzurri e ormai pilastro della retroguardia interista, ha dovuto abbandonare dopo mezz’ora la partita valida per la Nations League che stava giocando con la sua nazionale, la, contro il Kazakistan…peraltro da capitano. La dinamica dell’infortunio ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni: con la consueta caparbietàè intervenuto per provare a strappare il pallone a un avversario in scivolata, ma il ginocchio gli è rimasto sotto portando a una torsione innaturale della gamba. Dopo essere rimasto a terra e ...

