Il finale di The Son 2 su Sky il 7 giugno: ci sarà una terza stagione? (Di martedì 7 giugno 2022) Con l'appuntamento del 7 giugno va in onda il finale di The Son 2 su Sky Atlantic: la seconda stagione del dramma in costume con Pierce Brosnan si conclude con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, in onda in prima visione assoluta per l'Italia. Il finale di The Son 2 chiude l'epopea familiare a cavallo tra Ottocento e Novecento che racconta l'infanzia, la crescita e l'affermazione dell'allevatore e aspirante petroliere Eli McCullough, impersonato da Brosnan nella versione adulta e da Jacob Lofland da giovane. Ecco la trama del finale di The Son 2, composto dagli episodi 9 e 10 intitolati rispettivamente L'Orso e La Leggenda, in onda in prima serata delle 21.10 sul canale 110 di Sky. La tribù del giovane Eli incontra dei soldati, che fanno un'offerta inaspettata. Nel presente Pete ...

