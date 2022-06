Bonus psicologo, quanto incide davvero sulla salute pubblica? (Di martedì 7 giugno 2022) Il 27 maggio scorso il Ministro Speranza ha sottoscritto i fondi che hanno dato l’avvio al Bonus psicologo. Riuscirà a risollevare le sorti del compromesso SSN, specialmente in ambito di salute mentale? La firma del Ministro della salute ha messo nero su bianco l’impegno che il Governo si era preso dall’inizio dell’anno. Alla luce della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 giugno 2022) Il 27 maggio scorso il Ministro Speranza ha sottoscritto i fondi che hanno dato l’avvio al. Riuscirà a risollevare le sorti del compromesso SSN, specialmente in ambito dimentale? La firma del Ministro dellaha messo nero su bianco l’impegno che il Governo si era preso dall’inizio dell’anno. Alla luce della L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fanpage : “Siamo partiti dal bonus di 80 euro e abbiamo continuato con decine di bonus più svariati, ora anche il bonus psico… - fattoquotidiano : Bonus psicologo, Bonomi lo sbeffeggia davanti agli industriali: “Questo Paese ha dei problemi”. Sensi: “Parole sbag… - TommyBrain : StateOfMind:Bonus psicologo: firmato il decreto, come funzionerà - IacobellisT : StateOfMind:Bonus psicologo: firmato il decreto, come funzionerà - simonelaneve_ : Sono passato dall’hype per le raffle delle scarpe all’hype per l’uscita del bonus psicologo -