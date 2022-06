Bastardi | voglio farli sparire L' odio di Medvedev contro gli occidentali | l' ex presidente russo fuori controllo

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 giugno 2022) Il clima è tesissimo. Mentre la guerra in Ucraina è arrivata al 104esimo giorno e la Russia rilancia l'offensiva arrivano nuovo dure parole di Dmitrigli. L'ex, alleato del suo successore Vladimir Putin e attualmente vicedel consiglio di sicurezza della Russia, questa mattina non ha usato mezzi termini su Telegram per spiegare le sue dure posizionil'Occidente. "Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri: la risposta è che li" ha dichiarato. "Sono deie degenerati.no la nostra morte, quella della Russia. Fincheò sono vivo, farò di tutto per".