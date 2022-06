Vezzali | «Il calcio italiano attui una riforma dei vivai | i giovani devono esprimersi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 giugno 2022) La Sottosegretaria allo Sportha parlato del momento che sta vivendo ilValentina, Sottosegretaria allo Sport, a margine della presentazione del tavolo “Battiamo il silenzio” a Roma ha parlato del momento che sta vivendo il– «Il mondo del, dopo l’eliminazione di Palermo, credo abbia fatto un’analisi su quello che andava e non andava. Due mancate qualificazioni ai Mondiali sono il termometro di una situazione che sicuramente deve andare in un’altra direzione. Puntare suiè molto importante, ritengo fondamentale che il mondo delin primis unaal suo interno per coltivare meglio i ...