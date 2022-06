Non è l’Arena: Giletti sviene in diretta e Sallusti abbandona il collegamento – VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Massimo Giletti si è portato a casa una pagina di giornalismo piuttosto particolare questa sera. Il conduttore di Non è l’Arena ha avuto un mancamento durante il dibattito con gli ospiti mentre si trovava in collegamento da Mosca. Non è l’Arena: Giletti sviene in diretta e Sallusti abbandona il collegamento Dopo alcuni minuti di interruzione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 giugno 2022) Massimosi è portato a casa una pagina di giornalismo piuttosto particolare questa sera. Il conduttore di Non èha avuto un mancamento durante il dibattito con gli ospiti mentre si trovava inda Mosca. Non èinilDopo alcuni minuti di interruzione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

il_cappellini : Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma - ItaliaViva : ?? Questa sera @matteorenzi sarà ospite a Non è l'Arena, su La7. - nucciogatto : RT @scenarieconomic: Alessandro Sallusti, furia a Non è l’Arena: “Cremlino? Un palazzo di merda, Zakharova cretina. Rinuncio al compenso e… - zazoomblog : Giletti a Mosca malore in diretta a Non è l’arena - #Giletti #Mosca #malore #diretta - albericodotcom : RT @il_cappellini: Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma -