L’intelligenza artificiale “sente” i suoni del corallo

(Adnkronos) – Ricercatori della Hasanuddin University, in Indonesia, hanno utilizzato centinaia di clip audio registrate sott'acqua per addestrare un'intelligenza artificiale a monitorare lo stato di salute di una barriera corallina, semplicemente ascoltandola. Infatti un reef sano ha un suono complesso "scoppiettante, simile a un falò", provocato da tutte le creature che vivono all'interno e intorno ad essa. Una barriera in cattivo stato di salute causerà al contrario poco rumore. Il sistema analizza dati come la frequenza e il volume del suono e può determinare con il 92% di precisione se la barriera corallina è sana o degradata.

