La Regina Elisabetta ha fatto versare lacrime a tutto il mondo: l’ultimo atto (Di lunedì 6 giugno 2022) La Regina Elisabetta ha ufficialmente chiuso questo lungo, indimenticabile, storico week – end. Quello del Giubileo di Platino per i suoi straordinari 70 anni di regno. Un’emozione lunghissima, quella della parata finale, durata tre ore. E l’emozione di un’anziana sovrana, della Famiglia Reale e di un intero popolo. Anche coloro che non amano particolarmente l’istituzione monarchica non hanno potuto fare a meno di emozionarsi. Nel pomeriggio di domenica 5 giugno 2022 non è andato in onda soltanto l’atto finale del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II d’Inghilterra. Il pomeriggio plumbeo di Londra ha regalato un lunghissimo e commovente rito di ringraziamento di un intero regno ad una donna che per sette decenni ne è stata simbolo e bussola. Regina- ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) Laha ufficialmente chiuso questo lungo, indimenticabile, storico week – end. Quello del Giubileo di Platino per i suoi straordinari 70 anni di regno. Un’emozione lunghissima, quella della parata finale, durata tre ore. E l’emozione di un’anziana sovrana, della Famiglia Reale e di un intero popolo. Anche coloro che non amano particolarmente l’istituzione monarchica non hanno potuto fare a meno di emozionarsi. Nel pomeriggio di domenica 5 giugno 2022 non è andato in onda soltanto l’finale del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno diII d’Inghilterra. Il pomeriggio plumbeo di Londra ha regalato un lunghissimo e commovente rito di ringraziamento di un intero regno ad una donna che per sette decenni ne è stata simbolo e bussola.- ...

