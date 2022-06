Ibrahimovic | la scelta sul futuro e la posizione del Milan | lo svedese ha un terrore

(Di lunedì 6 giugno 2022)– La Gazzetta dello Sport ha parlato deldi, il quale non ha intenzione di terminare qui la sua carriera. Nonostante tornerà in campo a gennaio 2023, Zlatan vuole continuare l’avventura in campo con il. Di seguito tutti i dettagli., lasule ladelLadelsuldi Ibra è chiara da tempo: non ci sono preclusioni a proseguire un’altra stagione con il totem che ha messo una firma indispensabile sul percorso scudetto. Ridiscutendo ovviamente al ribasso i termini dell’accordo. Anche perché, se non ci saranno complicazioni e la tabella di recupero proseguirà come da programma, Zlatan tornerà ...

Lo scorso 25 maggio, Zlatan Ibrahimovic è stato operato a Lione la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Dietro la sua scelta ...Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport fra qualche giorno dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Ibrahimovic e la dirigenza rossonera, come aveva già preannunciato ...