“Hanno deciso”. Isola dei Famosi, sorpresa top su Guendalina Tavassi: “Ora mi devo preparare” (Di lunedì 6 giugno 2022) Guendalina Tavassi, sorpresa top con l’annuncio tanto atteso. L’ex naufraga ha deciso di non proseguire la sua esperienza e salutando i compagni di avventura ha più volte spiegato le considerazioni che l’Hanno spinta a prendere questa decisione definitiva. Impegni personali e familiari Hanno avuto la priorità rispetto allo slittamento del programma previsto fino al 17 giugno circa. Guendalina Tavassi, dopo l’addio all’Isola non è più apparsa sul piccolo schermo neanche come ospite nello studio televisivo di Ilary Blasi. Un’assenza dovuta a motivi ben precisi e specificati dalla stessa. “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma”. Guendalina Tavassi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)top con l’annuncio tanto atteso. L’ex naufraga hadi non proseguire la sua esperienza e salutando i compagni di avventura ha più volte spiegato le considerazioni che l’spinta a prendere questa decisione definitiva. Impegni personali e familiariavuto la priorità rispetto allo slittamento del programma previsto fino al 17 giugno circa., dopo l’addio all’non è più apparsa sul piccolo schermo neanche come ospite nello studio televisivo di Ilary Blasi. Un’assenza dovuta a motivi ben precisi e specificati dalla stessa. “Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma”., ...

