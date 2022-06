Farnesina a Razov, serve un'intesa per sbloccare il grano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi ha rinnovato all'ambasciatore russo Sergey Razov la condanna per l'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. Sequi - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Il segretario generale dellaEttore Sequi ha rinnovato all'ambasciatore russo Sergeyla condanna per l'ingiustificata aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. Sequi - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Razov. Sequi: 'Respingiamo le accuse di amoralità di istituzioni e media' #ANSA - Gianl1974 : RT @HSkelsen: La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Razov in seguito al loro post su Facebook. - Adnkronos : Convocato questa mattina alla Farnesina l’Ambasciatore della Federazione Russa in #Italia, Sergey #Razov. - AnnalisaAntas : RT @HSkelsen: La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Razov in seguito al loro post su Facebook. - MRMRSC6 : RT @Geopoliticainfo: ????Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina… -