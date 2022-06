Antonella Mosetti confessa cosa le è successo

Leggi su formatonews

(Di lunedì 6 giugno 2022)fa una rivelazione shock sulla sia vita privata, a quanto sembra la showgirl sarebbe in gravi condizioni economiche. Ecco le sue parole. Per diversi anniè stata uno dei volti principali di Non è la Rai, ai tempi riuscì a conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua bellezza e timidezza. Ora, invece oltre ad essere molto cambiata, è anche una nota influencer e soubrette. In molti però, si sono accorti che nell’ultimo periodo è sparita dai riflettori, scopriamo nel dettagliole è“Ho subito una grave perdita economica”Quello che tutti si domandando è: chi fine ha fatto? In molti se la ...