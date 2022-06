Nations League: Macedonia-Gibilterra 2-0, quanti minuti ha giocato Elmas (Di domenica 5 giugno 2022) È scesa di nuovo in campo la Macedonia del Nord di Elmas per giocare la sua seconda partita del proprio girone di Nations League, affrontando stavolta Gibilterra. I macedoni erano già scesi in campo in Nations League nella partita contro la Bulgaria, terminata con un pareggio per 1-1. La squadra di Milevski è ben note per l’impresa effettuata contro l’Italia a Palermo, che però non è stata bastata per una storica qualificazione ai Mondiali a causa della successiva sconfitta nella finale playoff contro il Portogallo. Foto: Getty Images- Elmas Il match fra Macedonia del Nord e Gibilterra, giocatasi in casa dei gibilterriani, è terminata 2-0 in favore della squadra di Elmas. A decidere la partita ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) È scesa di nuovo in campo ladel Nord diper giocare la sua seconda partita del proprio girone di, affrontando stavolta. I macedoni erano già scesi in campo innella partita contro la Bulgaria, terminata con un pareggio per 1-1. La squadra di Milevski è ben note per l’impresa effettuata contro l’Italia a Palermo, che però non è stata bastata per una storica qualificazione ai Mondiali a causa della successiva sconfitta nella finale playoff contro il Portogallo. Foto: Getty Images-Il match fradel Nord e, giocatasi in casa dei gibilterriani, è terminata 2-0 in favore della squadra di. A decidere la partita ...

