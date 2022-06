GP Catalunya | Rivola e l' errore di Espargaro | Darà più grinta ad Aleix - News

(Di domenica 5 giugno 2022) Dall'incidente alla prima curva tra Nakagami, Bagnaia e Rins, all'uscita dalla corsa di ben tre italiani (oltre a Pecco), sono successe molte cose in questo Gran Premio di MotoGP, in Catalogna . La ...

Pensiamo alla prossima in Germania." GP, Espargaro: "Uno dei momenti più duri della mia carriera" Guarda anche MotoGP MotoGP: la sequenza dell'errore di Aleix Espargaro: "È ...Le prime parole 'a caldo' delll'ad Aprilia Racing, Massimo: 'E' abbastanza disperato, non è ... ma la gara non è finita Errore clamoroso di Aleix Espargaró nel GP. Lo spagnolo, quando ...Dall’incidente alla prima curva tra Nakagami, Bagnaia e Rins, all’uscita dalla corsa di ben tre italiani (oltre a Pecco), sono successe molte cose in questo Gran Premio di MotoGP, in Catalogna. La sit ...Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing, invita il team a guardare avanti, dopo l'errore di Aleix Espargarò nel GP di Catalunya ...