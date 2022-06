Volley, VNL femminile 2022: tutto facile per la Turchia, Bulgaria sconfitta in tre set (Di sabato 4 giugno 2022) tutto facile per la Turchia, che ha sconfitto in tre set (25-19 25-21 25-16) la Bulgaria conquistando la seconda vittoria nella Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le ragazze di Guidetti rialzato la testa dopo la sconfitta contro la Cina dominando la loro terza sfida del torneo e raggiungendo quota 6 punti in classifica. Nel primo set le turche hanno preso il largo con quattro punti consecutivi dal 9-7 al 13-7, raggiungendo i nove punti di vantaggio sul 18-9 e chiudendo sul 25-19. Secondo parziale molto combattuto e caratterizzato da un botta e risposta tra le due squadre, ma è ancora la Turchia ad avere la meglio grazie a quattro punti consecutivi in chiusura (25-21). Terzo set senza storia, con la squadra di Guidetti sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)per la, che ha sconfitto in tre set (25-19 25-21 25-16) laconquistando la seconda vittoria nellaNations League (VNL). Le ragazze di Guidetti rialzato la testa dopo lacontro la Cina dominando la loro terza sfida del torneo e raggiungendo quota 6 punti in classifica. Nel primo set le turche hanno preso il largo con quattro punti consecutivi dal 9-7 al 13-7, raggiungendo i nove punti di vantaggio sul 18-9 e chiudendo sul 25-19. Secondo parziale molto combattuto e caratterizzato da un botta e risposta tra le due squadre, ma è ancora laad avere la meglio grazie a quattro punti consecutivi in chiusura (25-21). Terzo set senza storia, con la squadra di Guidetti sempre ...

Advertising

sportface2016 : #Volley #VNL femminile 2022: tutto facile per la #Turchia, #Bulgaria sconfitta in tre set - sportface2016 : VIDEO - #Volley #VNL Gli highlights della sconfitta in quattro set dell'#Italia femminile per mano della #Cina - sportface2016 : #Volley #VNL2022 Sconfitta per l'#Italia nell'ultimo impegno della prima settimana - zazoomblog : LIVE – Italia-Cina 1-2 (13-25 25-20 22-25 14-14): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Cina #(13-25 #25-… - zazoomblog : LIVE – Italia-Cina 1-1 (13-25 25-20 10-10): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Cina #(13-25 #25-20 #10… -