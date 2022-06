Udinese | Marino | «Molina e Udogie? Vi svelo il loro futuro»

(Di sabato 4 giugno 2022) Pier Paolo, dg dell’, ha parlato diai microfoni di Tuttosport riguardo alPier Paolo, dg dell’, ha parlato diai microfoni di Tuttosport riguardo al. Le sue dichiarazioni:– «Ha tante richieste dall’Italia e dall’estero che sarà difficile trattenerlo con noi. La speranza è che possa crescere in una squadra in Italia che possa valorizzarlo».– «La sua partenza è molto più difficile soprattutto in questo mercato estivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Direttore Pierpaolo, giugno è un periodo strano: fatto di consuntivi d'un campionato appena finito e della ... L'anche quest'anno è al centro del mercato: Udogie e Molina sono le ... Tutto viene diluito fino ad agosto: le grandi rifiniture si fanno quando la squadra è già in ritiro». L'Udinese anche quest'anno è al centro del mercato: Udogie e Molina sono le due "pepite" più ... Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è stato intervistato da Tuttosport. Le dichiarazioni su Molina e Udogie.