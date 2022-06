(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCerimonia conclusiva all’istituto tecnico Giordani-Striano di Napoli guidato da Elena De Gregorio per ildiart per l’inclusione sociale “Right between the eyes – Guardare l’impegno scolastico con altri occhi” promosso dalla Fondazionenel’ambito della misura Svuola Viva 4 della Regione Campania. L’iniziativa, varata nel 2020, ha visto circa 20impegnati nell’apprendimento laboratoriale delle tecniche espressive dellaArt. Prevista la realizzazione di numerose tele ed un murales interno all’edificio scolastico raffigurante il volto del celebre chimico Francesco Giordani. Gli, guidati dalla professoressa Tiziana Barilà, referente d’Istituto per il, e loartist ...

anteprima24.it

... che si ripete tra le mura dei vicoli, in ogni volta che siun'edicola votiva. Prenderà la ... così Muraria ospiterà alcuni street artist internazionali come Zevs,e Trisha. Le loro ...Sorrento,gli studenti. Bella iniziativa all'Artistico "Grandi" dopo il murale per Dalla . L'incontro questa mattina alle 11 nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore ad Indirizzo Raro "Francesco ... Jorit incontra gli studenti del 'Giordani-Striano' per il progetto street art CATANZARO – Oggi in Calabria sono 589 i nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 3.853 tamponi processati tra molecolari e rapidi. Il bollettino regionale riporta anche 1 decesso avvenuto a Catanza ...Una festa popolare per celebrare l’opera di Jorit. Da “Mio fratello è figlio unico” a “Gianna”, passando per “Aida” a “Berta Filava” fino a concludere con “Ma il cielo è sempre più blu” ...