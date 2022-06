Italia-Germania, Mancini: “Un po’ polli sul gol. Giovani messaggio per i club? Vi dico la mia” (Di sabato 4 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini è tornata a fare un risultato positivo dopo le ultime prestazioni molto brutte che hanno portato alla mancata qualificazione ai Mondiali e la sconfitta pesantissima contro l’Argentina. Contro la Germania, per la prima partita di Nations League, gli Azzurri sono tornati a mostrare grinta e carattere, oltre che un bel gioco e il pareggio maturato a Bologna ha soddisfatto Roberto Mancini. Ai microfoni di Rai Sport, il ct della Nazionale ha analizzato la sfida e guarda con fiducia al futuro. “Siamo stati polli nel concedere il gol del pareggio. I ragazzi sono stati bravi a compattarsi nei momenti difficili e sono felice perché era la prima volta che giocavano insieme. C’era da correre stasera e sono felice de pareggio”. Mancini ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) L’di Robertoè tornata a fare un risultato positivo dopo le ultime prestazioni molto brutte che hanno portato alla mancata qualificazione ai Mondiali e la sconfitta pesantissima contro l’Argentina. Contro la, per la prima partita di Nations League, gli Azzurri sono tornati a mostrare grinta e carattere, oltre che un bel gioco e il pareggio maturato a Bologna ha soddisfatto Roberto. Ai microfoni di Rai Sport, il ct della Nazionale ha analizzato la sfida e guarda con fiducia al futuro. “Siamo statinel concedere il gol del pareggio. I ragazzi sono stati bravi a compattarsi nei momenti difficili e sono felice perché era la prima volta che giocavano insieme. C’era da correre stasera e sono felice de pareggio”....

