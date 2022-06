Il nostro inviato Angelicchio racconta la situazione nei dintorni di Kharkiv (Di sabato 4 giugno 2022) Nella piccola cittadina di Derhachi, a circa 20 km dal confine con la Russia, colpita pesantemente dai bombardamenti, il sindaco sospende la distribuzione dei viveri di prima necessità Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Nella piccola cittadina di Derhachi, a circa 20 km dal confine con la Russia, colpita pesantemente dai bombardamenti, il sindaco sospende la distribuzione dei viveri di prima necessità

Advertising

repubblica : A Belluno Salvini con Zaia non riempie la piazza. Allarme Lega: sotto il 15% si cambia [dal nostro inviato Paolo Be… - repubblica : Tra i soldati del Donbass, dopo 100 giorni di guerra: 'Qui stiamo perdendo, i russi sono troppi' [dal nostro inviat… - repubblica : Ucraina, a piedi e in bus fino alla Svizzera: la fuga di Aleksij dal campo russo [dal nostro inviato Fabio Tonacci] - maelmale : ??????????? Gli ucraini vendono massicciamente armi ricevute dall'Occidente Dopo una recente pubblicazione sulla vend… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Colchester, prof italiana uccisa dal marito: 'Era una donna tranquilla'. Ma la festa per il Giubileo di Elisabetta II va av… -