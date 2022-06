Formazioni ufficiali Italia Germania: le scelte degli allenatori (Di sabato 4 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Italia Germania match valido per la Nations League 2022-23: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia Germania, match valido per la Nations League 2022-23. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. Allenatore: Roberto Mancini Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sanè; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Ledimatch valido per la Nations League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Nations League 2022-23.(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. Allenatore: Roberto Mancini(4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sanè; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - Fantacalcio : Nations League, Italia-Germania: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Italia-Germania, le formazioni ufficiali: c'è Tonali, Florenzi capitano: Queste le formazioni ufficiali di Italia-G… - SportdelSud : ???Le #formazioni ufficiali della sfida di Nations League #ItaliaGermania: le scelte di Roberto Mancini e Hans-Diet… - khalidmovic : RT @SkySport: Italia-Germania, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #ItaliaGermania -