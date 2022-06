Zelensky: “Sono 100 giorni che difendiamo l’Ucraina. Vinceremo!”. Ecco tutte le infrastrutture recuperate (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono trascorsi 100 giorni dalla brutale invasione russa in Ucraina e stamane, affiancato dal ‘suo stato maggiore’ (il primo ministro Denys Shmyhal, ed il capo de negoziatori, nonché suo consigliere presidenziale, Mykhaylo Podolyak), il presidente Zelensky ha voluto commentare questo triste anniversario lanciando l’ennesimo incoraggiamento alla nazione: ”Sono cento giorni che difendiamo l’Ucraina. La vittoria sarà nostra”. Tymoshenko traccia un bilancio dei servizi e delle infrastrutture tornate ad essere operative in questi giorni Poco dopo, incontrando i media, è stato invece il vice capo dell’Ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, a tracciare un bilancio sommario della situazione nel paese, dopo oltre 3 mesi di durissima ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022)trascorsi 100dalla brutale invasione russa in Ucraina e stamane, affiancato dal ‘suo stato maggiore’ (il primo ministro Denys Shmyhal, ed il capo de negoziatori, nonché suo consigliere presidenziale, Mykhaylo Podolyak), il presidenteha voluto commentare questo triste anniversario lanciando l’ennesimo incoraggiamento alla nazione: ”centoche. La vittoria sarà nostra”. Tymoshenko traccia un bilancio dei servizi e delletornate ad essere operative in questiPoco dopo, incontrando i media, è stato invece il vice capo dell’Ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, a tracciare un bilancio sommario della situazione nel paese, dopo oltre 3 mesi di durissima ...

