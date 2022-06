Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: San Gregorio Magno (Salerno), accoltella due carabinieri: arrestato #SanGregorioMagno #Salerno - DBenedectus : È avvenuto a San Gregorio Magno. L'uomo, colpito alle gambe, è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico… - MediasetTgcom24 : San Gregorio Magno (Salerno), accoltella due carabinieri: arrestato #SanGregorioMagno #Salerno… - LaCittaSalerno : +++ SOS SICUREZZA +++ Nel Salernitano - Accoltella i carabinieri e si dà alla fuga LEGGI QUI -->… - salernotoday : Accoltella i carabinieri e poi fugge nonostante gli spari: arrestato 34enne -

E' accaduto ieri mattina (ma la notizia si è diffusa solo oggi) ) aMagno, in provincia di Salerno. L'uomo è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio e resistenza a pubblico ...commenta AMagno (Salerno) due carabinieri sono stati accoltellati, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. L'aggressore è stato ferito alle gambe dai militari, che hanno reagito esplodendo due ...Paura a San Gregorio Magno. Per arrestare l’uomo è stato necessario l’intervento di un’unità specializzata munita di Taser ...Salerno, 3 giugno 2022 - Due carabinieri sono stati accoltellati mentre cercavano di disarmare un uomo che, poco prima, aveva minacciato alcuni familiari per farsi consegnare un'importante somma di de ...