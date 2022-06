(Di venerdì 3 giugno 2022) Marcello Messori a Huffpost: "Iniziano a farsisei mesi, effetti molto pesanti in termini di recessione e impoverimento della popolazione". L'Europa deve essere "paziente e strategica nel definire il suo ruolo", lavorare "per un mercato meno conflittuale e non bipolare tra Usa e Cina"

3 giugno 2022 - Il Consiglio Ue ha adottato formalmente il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia . Gli atti normativi in materia saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. "Presto le sanzioni Ue si faranno sentire. Morderanno Putin anche dopo la guerra" (di G. Colombo) Marcello Messori a Huffpost: "Iniziano a farsi sentire dopo sei mesi, effetti molto pesanti in termini di recessione e impoverimento della ..."