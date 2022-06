Ott Tanak leader del RIS dopo cinque prove

Advertising

rallyssimo : Un risveglio decisamente Ott! ?? ?? Rallyciak - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Ott Tanak è il nuovo leader del #RallyItaliaSardegna. L'estone comanda la classifica generale della quinta prova stagiona… - Italiaracing : Ott Tanak è il nuovo leader del #RallyItaliaSardegna. L'estone comanda la classifica generale della quinta prova st… - motorboxcom : #WRC La mattina del #RallyItaliaSardegna vede Ott Tanak al comando, problemi tecnici per Neuville e soprattutto per… -

Rallyssimo

Resta il fatto che, dopo le prime quattro prove del quinto round stagionale, è l'estoneTä... distanziato di 8 decimi ed a sua volta davanti a, addirittura staccato di 3 secondi dalla ...Ad approfittarne sono cosìed Esapekka Lappi, che al momento occupano le prime due posizioni con l'estone in vantaggio di 3,7 secondi sul finlandese, il quale era in testa al termine della ... Ott Tanak duro su Hyundai: "ll divario nel mondiale Ad oggi il più piccolo dei problemi" Ed i risultati son stati tangibili fin da subito. Neuville ha vinto la prologo di Olbia mentre Ott Tanak ha iniziato a spingere fin da subito per cercare di capitalizzare al massimo il vantaggio di ...Nonostante non abbia ancora vinto una prova speciale è Ott Tanak, con Martin Jarveoja su Hyundai i20 Rally1, al comando del Rally d’Italia Sardegna, quinta prova del mondiale WRC. Dopo la breve prova ...