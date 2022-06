Napoli Mertens, la volontà del belga è soltanto una: previsto incontro con De Laurentiis (Di venerdì 3 giugno 2022) Dries Mertens ha una sola volontà, quella di restare a Napoli per la prossima stagione: previsto incontro con De Lurentiis Tante le voci nelle ultime settimane che riguardano Mertens e il Napoli. La volontà del belga resta soltanto una, ovvero quella di rinnovare con gli azzurri per chiudere la carriera in Campania. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’attaccante e De Laurentiis per discutere del rinnovo e capirne la fattibilità. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Driesha una sola, quella di restare aper la prossima stagione:con De Lurentiis Tante le voci nelle ultime settimane che riguardanoe il. Ladelrestauna, ovvero quella di rinnovare con gli azzurri per chiudere la carriera in Campania. Nei prossimi giorni èuntra l’attaccante e Deper discutere del rinnovo e capirne la fattibilità. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - CalcioNews24 : La volontà di #Mertens per il suo futuro a #Napoli ?? - infoitsport : Il Mattino: 'Napoli, offerta per Ostigard. Gattuso vuole Mertens e Zielinski a Valencia' -