I gioielli che hanno illuminato il red carpet di Cannes 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Chopard, Bulgari, Messika, Salvini: tutti i brand di gioielleria che hanno accompagnato le star sul tappeto rosso di Cannes 2022 Un red carpet non può fare a meno di varie componenti e tra questa spicca indiscusso il fattore sparkling, spesso aggiunto con un accessorio prezioso. E i gioielli non mancano neppure questa volta al Festival di Cannes. Per l'edizione 2022, la Croisette ha ritagliato uno spazio per ogni star sul proprio tappeto rosso e, oltre ad abiti delle grandi maison e beauty look trendy, le celebrità hanno aggiunto un tocco di luminosità dato dai gioielli. Crediti: InstagramGrande protagonista di questa edizione è Chopard, maison di alta gioielleria che su ogni red carpet a livello globale accompagna ...

