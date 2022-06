Emma Marrone | Un suo ex rivela tutti i retroscena | la segue ancora

(Di venerdì 3 giugno 2022) La cantante è di nuovo al centro dei gossip amorosi. Per, infatti, è arrivata una dichiarazione inaspettata: ecco cosa succede(Youtube)La cantante sta calcando le onde del successo ormai da anni. Uscita dal talent show di Amici di Maria de Filippi,è ormai uno dei pilastri della pop music italiana, con singoli e dischi di enorme successo. Iconiche anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo dove, nel 2022, è stata per la prima volta diretta da una donna, Francesca Michielin. Nelle ultime ore, però, sta emergendo un nuovo dettaglio di uno dei gossip più raccontati su di lei. Si tratta di un’ex fidanzato e la vicenda sembra destinata a far parlare di sé: ecco cos’è successo., ...

Advertising

saracyruslipa : @wwandaxvision Ho quello di Emma Marrone - izangelobackup : ALESSANDRA AMOROSO E EMMA MARRONE INSTAGRAM LIVE - Alfonsodv16__ : Un possibile duetto Emma Marrone e Blanco potrei impazzire. @MarroneEmma - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : -

CONCERTO VASCO ROSSI IMOLA 2022/apre il live: "Voglio sudare.." Vasco, arrivato in città già ieri, è stato inondato dall'affetto del suo popolo composto da varie generazioni. Ci sono i ...e il body shaming per il suo look a Sanremo 2022: "Vestitevi come vi pare" X Leggi anche › Body shaming e stereotipi di genere, 9 adolescenti su 10 hanno subito critiche sull'...La cantante è di nuovo al centro dei gossip amorosi. Per Emma Marrone, infatti, è arrivata una dichiarazione inaspettata: ecco cosa succede La cantante sta calcando le onde del successo ormai da anni.Cominciato a registrare lo scorso dicembre e ultimato a maggio, il suo ultimo lavoro discografico è composto da una decina di brani, in maggioranza tributi ad interpreti significativi per la carriera ...