Carrozza esce dai binari: paura sul treno ad alta velocità Torino-Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – L’ultima Carrozza del treno ad alta velocità 9311 Torino-Napoli è uscita dai binari nei pressi della galleria Serenissima, nel territorio di Roma. La Carrozza ospitava 219 passeggeri, molti dei quali sono riusciti a uscire immediatamente. Per altri si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il tutto, stando a quanto riferiscono proprio i caschi rossi su Twitter, ha avuto un inconveniente tecnico. Trenitalia ha annunciato che il servizio è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14.04. I ritardi della linea alta velocità tra Torino e Roma arrivano fino a 90 minuti, con ben otto treni instradati su linee alternative. Lista dei treni ad alta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – L’ultimadelad9311è uscita dainei pressi della galleria Serenissima, nel territorio di Roma. Laospitava 219 passeggeri, molti dei quali sono riusciti a uscire immediatamente. Per altri si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il tutto, stando a quanto riferiscono proprio i caschi rossi su Twitter, ha avuto un inconveniente tecnico. Trenitalia ha annunciato che il servizio è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14.04. I ritardi della lineatrae Roma arrivano fino a 90 minuti, con ben otto treni instradati su linee alternative. Lista dei treni ad...

Advertising

MariaPiaRagosa : RT @riotta: Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma: l'ultima carrozza esce dai binari, passeggeri ancora a bordo. 'Nessun ferito'… - TheHunter_68 : RT @riotta: Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma: l'ultima carrozza esce dai binari, passeggeri ancora a bordo. 'Nessun ferito'… - riotta : Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma: l'ultima carrozza esce dai binari, passeggeri ancora a bordo. 'Ne… - SecolodItalia1 : *** Flash – Incidente sulla linea Tav Torino-Napoli, carrozza esce dai binari vicino Roma - StampaTorino : Treno Alta Velocità Torino-Napoli, incidente in galleria a Roma. L’ultima carrozza esce dai binari: illesi i 219 pa… -