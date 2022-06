Bimba di 9 anni attaccata da un puma: si salva nonostante le terribili ferite (Di venerdì 3 giugno 2022) Lily Kryzhanivskyy stava giocando con alcuni amici in un campo quando un puma l’ha raggiunta e l’ha attaccata. Siamo a Fruitland, Washington, e il fatto risale a sabato 28 maggio: la piccola di 9 anni è riuscita a salvarsi nonostante il feroce animale l’abbia azzannata alla testa e alla parte superiore del corpo. Il Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) ha fatto sapere che la mamma di Lily ha definito i suoi miglioramenti “sorprendenti”. Su Foxnews un video mostra la Bimba salutare con il pollice in su, come a indicare che tutto va per il meglio. Mike Sprecher, capo del WDFW, ha raccontato che gli adulti che si trovavano sul campo sono intervenuti con prontezza e il salvataggio rapido è stato fondamentale affinché la Bimba venisse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Lily Kryzhanivskyy stava giocando con alcuni amici in un campo quando unl’ha raggiunta e l’ha. Siamo a Fruitland, Washington, e il fatto risale a sabato 28 maggio: la piccola di 9è riuscita arsiil feroce animale l’abbia azzannata alla testa e alla parte superiore del corpo. Il Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) ha fatto sapere che la mamma di Lily ha definito i suoi miglioramenti “sorprendenti”. Su Foxnews un video mostra lasalutare con il pollice in su, come a indicare che tutto va per il meglio. Mike Sprecher, capo del WDFW, ha raccontato che gli adulti che si trovavano sul campo sono intervenuti con prontezza e iltaggio rapido è stato fondamentale affinché lavenisse ...

