1000 Vele per Garibaldi, tutti i vincitori della regata (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo due anni di stop forzato, ritorna la 1000 Vele per Garibaldi, regata del CNRT che porta la flotta da Riva di Traiano a La Maddalena, in un percorso tra gli arcipelaghi più emozionanti del nostro paese. Le due regati della 1000 Vele per Garibaldi Annullata, a causa del meteo poco clemente, la "lunga" da Riva fino a Cala Gavetta, con la conseguente decisione di regatare solo tra le isole, con due prove che hanno decretato la vittoria, in IRC, di Cau, Comet, 41S di Ugo Garribba, e in ORC di Paperissima, Duck 31 di Carlo Campetella. Silmaril, Hanse 400 di Paolo Bacchelli, è invece il vincitore in tempo reale, avendo preceduto, Kalima, Paperini 41 di Franco Quadrana e Sir Biss, Sydney 39 di Giuliano Perego.

