Ucraina: Stoltenberg, prepararsi a una lunga guerra di usura (Di giovedì 2 giugno 2022) L"Occidente si deve preparare ad una "guerra di usura" a "lungo termine" in Ucraina: lo ha detto a Washington il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. E comunque ha ribadito che spetta all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) L"Occidente si deve preparare ad una "di" a "lungo termine" in: lo ha detto a Washington il segretario generale della Nato Jens. E comunque ha ribadito che spetta all'...

