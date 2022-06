Stranger Things batte Bridgerton ed ecco anche quanto guadagnano gli attori protagonisti (Di giovedì 2 giugno 2022) Stranger Things ha battuto Bridgerton. La serie ambientata nella fittizia città di Hawkins ha battuto al debutto Bridgerton e l’amore tormentato fra Anthony e Kate. Se durante il primo weekend d’uscita i racconti di Lady Whistledown hanno totalizzato 193 milioni di ore visualizzate, Undici e compagnia bella nello stesso periodo hanno fatto circa 287 milioni di ore visualizzate. Un botto. Ovviamente il fenomeno Stranger Things è destinato a durare dato che il prossimo 1^ luglio usciranno le due puntate conclusive della quarta stagione, mentre il prossimo anno uscirà la quinta stagione che, teoricamente, dovrebbe essere l’ultima. Stranger Things: ecco quanto guadagnano gli attori ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022)ha battuto. La serie ambientata nella fittizia città di Hawkins ha battuto al debuttoe l’amore tormentato fra Anthony e Kate. Se durante il primo weekend d’uscita i racconti di Lady Whistledown hanno totalizzato 193 milioni di ore visualizzate, Undici e compagnia bella nello stesso periodo hanno fatto circa 287 milioni di ore visualizzate. Un botto. Ovviamente il fenomenoè destinato a durare dato che il prossimo 1^ luglio usciranno le due puntate conclusive della quarta stagione, mentre il prossimo anno uscirà la quinta stagione che, teoricamente, dovrebbe essere l’ultima.gli...

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - alluminachan : Apro la top 50 globale su Spotify e dietro As it Was (che non la schiodano nemmeno le bombe) c'è Running Up That Hi… - stvrklqver : @armsofadelicate STRANGER THINGS È VITA -