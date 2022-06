Mondiali 2022, Baggio: “Vergogna che Italia non sia qualificata di diritto” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ una Vergogna che una squadra campione d’Europa non sia andata di diritto ai Mondiali “. Roberto Baggio si esprime così sull’assenza dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Il ‘Divin Codino’ parla in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. “E’ una follia. – afferma – avranno questi ragazzi il diritto a un premio per quello che hanno fatto? Questa è la cosa più difficile da accettare. è assurdo che una squadra che ha fatto quello che ha fatto non vada al mondiale”. E Baggio, in procinto di partire per Buenos Aires, commenta l’esito della partita di ieri sera a Wembley tra Italia e Argentina, vinta 3-0 nettamente dalla seleccion. L’Argentina ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ unache una squadra campione d’Europa non sia andata diai“. Robertosi esprime così sull’assenza dell’aidi Qatar. Il ‘Divin Codino’ parla in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. “E’ una follia. – afferma – avranno questi ragazzi ila un premio per quello che hanno fatto? Questa è la cosa più difficile da accettare. è assurdo che una squadra che ha fatto quello che ha fatto non vada al mondiale”. E, in procinto di partire per Buenos Aires, commenta l’esito della partita di ieri sera a Wembley trae Argentina, vinta 3-0 nettamente dalla seleccion. L’Argentina ...

