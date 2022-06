LIVE Giro dell’Appennino 2022 in DIRETTA | gruppo compatto a 55 km dall’arrivo

(Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 14.22 La discesa è finita. Ci avviciniamo all’inizio del GPM di Pietralavezzara. 14.18 Nel corso della discesa ilha perso diversi elementi. Ora in testa sono rimasti circa in quaranta. 14.16 Ora un tratto di discesa e poi gli ultimi due GPM di giornata, quelli di Pietralavezzara al km 149,6 (6,2 km al 7,7%) e Madonna della Guardia al km 166,5 (6,9 km al 7,8%). 14.12 Ilha scollinato ora sul GPM di Crocetta d’Orero. 14.08 Chi vincerà oggi? I favoriti principali per la vittoria finale sono belga Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi di quest’anno, e l’italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Attenzione però anche a Edward Ravasi (EOLO-Kometa), Lorenzo Rota ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTADAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 13.56 Vedremo se qualcuno attaccherà in questa salita per dare il via a una nuova fuga. 13.54 Il gruppo è tornato compatto. Nel frattempo è iniziata l'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVIDE REBELLIN TORNA IN GARA A 50 ANNI! 8.10 Buongiorno amici di OA Sport. La nostra Diretta inizierà alle 13.30. Vi aspettiamo. Buongiorno a tutti amici e a ...Ormai ci siamo. Oggi, giovedì 2 giugno, si svolgerà l'edizione numero 83 del Giro di Appenino. Si inizierà alle 11:00 da Pasturana e si arriverà dopo 192 km a Genova. Tra i corridori in gara sono pres ...