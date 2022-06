(Di giovedì 2 giugno 2022) “L’interesse delperuna bellissima notizia, ma non ne so nulla“. Lo ha dettodi Nicolò, Claudio Vigorelli, ai microfoni di Sportitalia. L’attaccante classe 1999 è stato recentemente accostato ai rossoneri. Il discorso rinnovo con la Roma è ancora in standby e Maldini sembra essere fortemente interessato al giocatore giallorosso, reduce dal gol decisivo in finale di Conference League contro il Feyenoord. SportFace.

Advertising

sportface2016 : L'agente di #Zaniolo: '#Milan? Sarebbe bello' - GIUSPEDU : RT @pasqlaragione: ?? - L'agente di #Zaniolo a Sportitalia: “Milan? Sarebbe bello”. Maldini lo segue da aprile [Alfredo Pedullà] https://t.c… - sportli26181512 : Ag. Zaniolo a Sportitalia: 'Interesse Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla': Raggiunto dai col… - sognomilan : Raggiunto dai colleghi di @tvdellosport , l'agente di #Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha risposto così alla domanda su… - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ??Raggiunto dai colleghi di @tvdellosport , l'agente di #Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha risposto così alla domanda sul po… -

... da capire se sarà possibile trovare'accordo con Mendes per il ... il potenteportoghese. Il futuro di Asensio passa anche ... Con lo status di top player in pectore, Nicolò, per il quale ...ha un contratto che scade nel 2024. Per rinnovare, forte ...il front - man tecnico della società oppure in corsa emulare'... Se in mediana Pinto monitora Farias, 19enne del Colon,di ...