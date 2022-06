Ha un infarto, ma la guardia medica è chiusa: maestra 67enne morta nel sud della Sardegna (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha un attacco cardiaco e corre alla guardia medica, ma la trova chiusa. Dorina Serra, insegnante di 67, è morta in ambulanza mentre i rianimatori del 118 provavano a salvarle la vita, senza riuscirci. ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha un attacco cardiaco e corre alla, ma la trova. Dorina Serra, insegnante di 67, èin ambulanza mentre i rianimatori del 118 provavano a salvarle la vita, senza riuscirci. ...

Advertising

gapetv : RT @Gazzettino: Guasila, guardia medica chiusa: donna di 67 ha un malore e muore d'#infarto - Gazzettino : Guasila, guardia medica chiusa: donna di 67 ha un malore e muore d'#infarto - Brasco71 : RT @11Giuliano: Selezione: Scuola,malore improvviso, poi la corsa in auto: “Mamma è morta davanti alla guardia medica di Guasila”. Dorina… - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Selezione: Scuola,malore improvviso, poi la corsa in auto: “Mamma è morta davanti alla guardia medica di Guasila”. Dorina… - Renata91493146 : RT @11Giuliano: Selezione: Scuola,malore improvviso, poi la corsa in auto: “Mamma è morta davanti alla guardia medica di Guasila”. Dorina… -