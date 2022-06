Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? Svelato un accordo segreto tra loro

Advertising

infoitcultura : Giulia De Lellis e Carlo “periodo di crisi accertato”: arriva un’indiscrezione - infoitcultura : Giulia De Lellis dice addio a Carlo: svelato il motivo della crisi - infoitcultura : Giulia De Lellis, crisi con Carlo? Le indiscrezioni - infoitcultura : Giulia De Lellis finisce in ospedale: cosa è successo e come sta ora - infoitcultura : Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi? La verità sul gossip dell'ultima ora -

Da corteggiatrice di Uomini e Donne al clamoroso successo che ha ottenuto nei panni di 'influencer', la splendidaDeè oggi un personaggio noto alle telecamere e sui social. Proprio sui social dove è solita condividere tutorial di make up, look inediti pazzeschi e dove è solita interagire con la ...Desi sente male: cosa succede all'ex Uomini e donne Una grande preoccupazione generale si avverte in queste ore in rete, per il caso di salute del giorno, che vedeDe...Tuttavia, secondo Alessandro Rosica le cose non starebbero proprio così. I due sembrerebbero molto innamorati e uniti, ma in queste ore stanno circolando diverse voci circa una crisi. Stando alle sue ...Perchè Giulia De Lellis è finita in ospedale: il racconto. Giulia De Lellis ha spiegato di essere finita in ospedale a seguito di una reazione allergica che la preoccupa molto. Giulia De Lellis è rima ...