Ucraina, Unicef: oltre 5 mln di bambini bisognosi di aiuti umanitari (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Quasi cento giorni di guerra in Ucraina hanno prodotto conseguenze devastanti per i bambini a una velocità mai vista dalla seconda guerra mondiale. Tre milioni di bambini in Ucraina e oltre 2,2 milioni di bambini nei paesi che ospitano rifugiati hanno bisogno di assistenza umanitaria. Quasi due bambini su tre sono stati sfollati a causa dei combattimenti. Almeno 262 bambini sono stati uccisi e 415 feriti in attacchi dal 24 febbraio. La fa sapere l’Unicef. Sulla base dei rapporti verificati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in media ogni giorno in Ucraina vengono uccisi più di due bambini e più di quattro feriti, per lo più in attacchi con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Quasi cento giorni di guerra inhanno prodotto conseguenze devastanti per ia una velocità mai vista dalla seconda guerra mondiale. Tre milioni diin2,2 milioni dinei paesi che ospitano rifugiati hanno bisogno di assistenzaa. Quasi duesu tre sono stati sfollati a causa dei combattimenti. Almeno 262sono stati uccisi e 415 feriti in attacchi dal 24 febbraio. La fa sapere l’. Sulla base dei rapporti verificati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in media ogni giorno invengono uccisi più di duee più di quattro feriti, per lo più in attacchi con ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Secondo l'Unicef ogni giorno in Ucraina in media più di 2 bambini vengono uccisi e oltre 4 feriti, la mag… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Secondo l'Unicef ogni giorno in Ucraina in media più di 2 bambini vengono uccisi e oltre 4 feriti, la maggior p… - putino : Tutti i fondi della vendita della medaglia saranno donati all'UNICEF per programmi di aiuto ai bambini colpiti dall… - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Mosca non esclude incontro #Zelensky 2?? #Papa Non si usi #grano u… - AiseStampa : unicef: ogni giorno in media più di 2 bambini uccisi in quasi 100 giorni di guerra in ucraina -