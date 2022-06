Spagna, Luis Enrique: “Vogliamo vincere ogni partita al Mondiale” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Bisogna conoscere il Mondiale e la sua importanza. Vogliamo vincerlo. E Vogliamo vincere tutte e quattro le partite, ma sarà molto difficile. Dobbiamo puntare a vincere ogni volta che scendiamo in campo“. Manuale di mentalità vincente, firmato Luis Enrique, Ct della Spagna, in vista di un Mondiale che vede le Furie Rosse nello stesso gruppo della Germania. Prima però c’è il Portogallo in Nations League: “Sono molto organizzati – ha spiegato l’ex Roma – Hanno ottime individualità ed è un’ottima nazionale. Il fatto che siamo paesi vicini implica sempre rivalità, ma penso sia una rivalità più che positiva visti gli obiettivi che abbiamo in vista di un Mondiale. Giocare un Mondiale a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Bisogna conoscere ile la sua importanza.vincerlo. Etutte e quattro le partite, ma sarà molto difficile. Dobbiamo puntare avolta che scendiamo in campo“. Manuale di mentalità vincente, firmato, Ct della, in vista di unche vede le Furie Rosse nello stesso gruppo della Germania. Prima però c’è il Portogallo in Nations League: “Sono molto organizzati – ha spiegato l’ex Roma – Hanno ottime individualità ed è un’ottima nazionale. Il fatto che siamo paesi vicini implica sempre rivalità, ma penso sia una rivalità più che positiva visti gli obiettivi che abbiamo in vista di un. Giocare una ...

Advertising

sportface2016 : #Spagna, #LuisEnrique: 'Vogliamo vincere ogni partita al Mondiale' - sportli26181512 : Lazio, Luis Alberto e le vacanze a Siviglia tra baci e… Nadal: Il Mago si rilassa in Spagna insieme alla sua famigl… - federic26416077 : @ale_rasch @Oplontino1 Il Mallorca quell’anno arrivò 3 in liga e vinse la supercoppa di Spagna contro il Barcellon… - serieApallone : Calciomercato Lazio, la Spagna chiama Luis Alberto?: Dopo una stagione fatta di alti e bassi,...... leggi di più s… - Campanelli11 : @Ghilbs19 Sempre seguito con interesse, in Spagna non sembra avere tutti questi ammiratori, luis enrique nemmeno lo… -