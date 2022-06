Sconto benzina per l’estate: il piano del governo con i prezzi che continuano a salire (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sconto benzina per l’estate: il taglio delle accise prorogato fino al mese di luglio da parte del governo potrebbe non reggere. Le associazione dei consumatori lanciano un sos. Sconto benzina per l’estate: il piano del governo Nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, il Consiglio dei ministri aveva approvato il dl aiuti che prevede, tra le tante misure in bozza, anche la proroga al taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022 (che, di fatto, si affianca al bonus benzina). L’iniziativa è stata estesa anche al metano al quale è stata associata un’accisa pari a zero mentre l’Iva è stata abbassata al 5%. “In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022)per: il taglio delle accise prorogato fino al mese di luglio da parte delpotrebbe non reggere. Le associazione dei consumatori lanciano un sos.per: ildelNel pomeriggio di lunedì 2 maggio, il Consiglio dei ministri aveva approvato il dl aiuti che prevede, tra le tante misure in bozza, anche la proroga al taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022 (che, di fatto, si affianca al bonus). L’iniziativa è stata estesa anche al metano al quale è stata associata un’accisa pari a zero mentre l’Iva è stata abbassata al 5%. “In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei ...

Advertising

Rosyfree74 : RT @MicheleBonates3: Comunque non per mettervi ansia ma a solo titolo di cronaca la benzina senza lo sconto temporaneo dei 30 centesimi al… - LuciaDeVivo2 : RT @MicheleBonates3: Comunque non per mettervi ansia ma a solo titolo di cronaca la benzina senza lo sconto temporaneo dei 30 centesimi al… - Felix68852709 : RT @MicheleBonates3: Comunque non per mettervi ansia ma a solo titolo di cronaca la benzina senza lo sconto temporaneo dei 30 centesimi al… - AMarco1987 : Draghi: “Altri aiuti per famiglie e imprese”. E c'è I'ipotesi sconto benzina - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il piano del governo. Draghi: 'Altri aiuti per famiglie e imprese'. E c'e' I'ipotesi sconto benzina -