Roma, chiuso un centro massaggi cinese a luci rosse: era nella zona di piazza Bologna (Di mercoledì 1 giugno 2022) (ITALPRESS) – La Polizia di Roma ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG ed al sequestro preventivo di un’immobile, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, a carico di una 49enne cinese accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine è partita grazie ad alcune segnalazioni secondo le quali, in via Livorno, dietro l’insegna di un centro massaggi orientali, si celava in realtà una casa di appuntamenti. Il primo riscontro è avvenuto monitorando alcuni siti specializzati dove il centro massaggi era pubblicizzato con foto inequivocabili di ragazze in abiti succinti e pose sensuali. Il locale, aperto fino a tarda sera, grazie ai vetri oscurati e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (ITALPRESS) – La Polizia diha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG ed al sequestro preventivo di un’immobile, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, a carico di una 49enneaccusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine è partita grazie ad alcune segnalazioni secondo le quali, in via Livorno, dietro l’insegna di unorientali, si celava in realtà una casa di appuntamenti. Il primo riscontro è avvenuto monitorando alcuni siti specializzati dove ilera pubblicizzato con foto inequivocabili di ragazze in abiti succinti e pose sensuali. Il locale, aperto fino a tarda sera, grazie ai vetri oscurati e ...

