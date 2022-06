Italia Argentina, la FIGC celebra Chiellini: «Grazie Capitano» – VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Italia Argentina, la FIGC celebra l’ultima partita con la Nazionale di Giorgio Chiellini: il VIDEO condiviso dalla Federazione Italia-Argentina, per Chiellini, sarà l’ultima gara disputata con la maglia della Nazionale. La Finalissima è l’ultima recita in azzurro del Capitano e la FIGC ha voluto celebrarlo. ?????? ???????, ?????? ???????? @Chiellini#Finalissima #ItaliaArgentina #Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FYdY3HsrkX— Nazionale Italiana ???????? (@Azzurri) June 1, 2022 Condiviso un VIDEO sui canali ufficiali della Nazionale, che ripercorre la carriera del difensore ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022), lal’ultima partita con la Nazionale di Giorgio: ilcondiviso dalla Federazione, per, sarà l’ultima gara disputata con la maglia della Nazionale. La Finalissima è l’ultima recita in azzurro dele laha volutorlo. ?????? ???????, ?????? ???????? @#Finalissima ##Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FYdY3HsrkX— Nazionalena ???????? (@Azzurri) June 1, 2022 Condiviso unsui canali ufficiali della Nazionale, che ripercorre la carriera del difensore ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - MilanWorldForum : Italia Argentina: le formazioni ufficiali QUI -) - liverpool_final : ?????????? LINK???? #ITAARG #Finalissima argentina vs italia pronostico ???? -