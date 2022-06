Gustavo Rodriguez in ospedale, la foto della moglie Veronica su Instagram (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di preoccupazione in casa Rodriguez: Gustavo, il padre di Belen, è stato operato per un problema all’intestino. Per fortuna pare che sia andato tutto per il meglio, come ha fatto sapere la moglie Veronica su Instagram. La donna infatti ha pubblicato uno scatto in sua compagnia sul suo profilo social, mostrando il marito con il camice d’ospedale. Gustavo Rodriguez in ospedale: l’intervento Gustavo Rodriguez si trova attualmente in ospedale: l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi pare che sia stato ricoverato dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ha riscontrato un problema al colon, come ha fatto sapere ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) Attimi di preoccupazione in casa, il padre di Belen, è stato operato per un problema all’intestino. Per fortuna pare che sia andato tutto per il meglio, come ha fatto sapere lasu. La donna infatti ha pubblicato uno scatto in sua compagnia sul suo profilo social, mostrando il marito con il camice d’in: l’interventosi trova attualmente in: l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi pare che sia stato ricoverato dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, ha riscontrato un problema al colon, come ha fatto sapere ...

