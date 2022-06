De Maggio: “Il Napoli prende solo portieri a parametro zero. Sirigu nel mirino” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli non vuole spendere soldi per comprare un nuovo portieri, lo dice Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal. Secondo il giornalista la società di Aurelio De Laurentiis prendere solo portieri a parametro zero, a prescindere da chi parte. Quindi anche se dovessero andare via si a Ospina che Meret il Napoli non è disposta a spendere soldi per ingaggiare l’estremo difensore. Punterebbe solo su giocatori da contrattualizzare a titolo gratuito, uno di questi è Sirigu, l’altro è da capire”. Al momento il Napoli ha in rosa Meret, mentre Ospina è in scadenza di contratto. Il portiere colombiano è il preferito di Spalletti ma le richieste economiche del giocatore non fanno piacere al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilnon vuole spendere soldi per comprare un nuovo, lo dice Valter Deai microfoni di Radio Goal. Secondo il giornalista la società di Aurelio De Laurentiisre, a prescindere da chi parte. Quindi anche se dovessero andare via si a Ospina che Meret ilnon è disposta a spendere soldi per ingaggiare l’estremo difensore. Punterebbesu giocatori da contrattualizzare a titolo gratuito, uno di questi è, l’altro è da capire”. Al momento ilha in rosa Meret, mentre Ospina è in scadenza di contratto. Il portiere colombiano è il preferito di Spalletti ma le richieste economiche del giocatore non fanno piacere al ...

