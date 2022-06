Davies | La Panigale EWC è molto diversa dalle moto che ho guidato prima - News

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Se a Le Mans aveva dato forfait all'ultimo minuto per problemi di salute, venendo poi rimpiazzato da Oettl, a Spa Chaz, salvo imprevisti, scenderà regolarmente in pista insieme ai suoi ...

...trionfo le rosse di Borgosui circuiti di tutto il mondo e che hanno mantenuto un legame forte con i Ducatisti loro grandi tifosi. Venerdì 22 luglio Carl Fogarty, Troy Bayliss, Chaz, ...Dopo il forfait all'ultimo di Le Mans, si è visto in pista Chazcon ladel team tedesco. Seguono Webike Kawasaki SRC, Tati Team, MotoAin, Wojcik Racing, Viltais IGOL e LRP Poland a ... Davies: “La Panigale EWC è molto diversa dalle moto che ho guidato prima” “Voglio godermi questa esperienza e vedere cosa porterà questo weekend” dice il gallese del team ERC alla sua prima esperienza nel Mondiale Endurance, questo weekend nella 24h di Spa ...Mentre il Motomondiale va in Catalogna per il nono appuntamento iridato 2022, a Spa-Francorchamps tutto è pronto per il ritorno del grande motociclismo, in versione Mondiale Endurance. Al di là dell’e ...