CorMez: il Napoli vorrebbe pagare a Bernardeschi 3 milioni di ingaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha confermato di stare trattando personalmente Bernardeschi, in uscita dalla Juventus. Ieri Sky ha riportato che il giocatore ha deciso di prendersi del tempo per valutare l'offerta del club partenopeo. Il Corriere del Mezzogiorno dà qualche cifra sull'ingaggio offerto dal Napoli. "Il Napoli ha sondato il terreno per Bernardeschi, c'è l'idea di garantirgli un ingaggio di 3 milioni di euro ma è una prospettiva che può diventare concreta con qualche uscita in attacco, come Politano o Ounas. Bernardeschi nel frattempo si guarda intorno, raccoglie anche possibili offerte dall'estero e valuta il suo futuro".

